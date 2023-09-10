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Новый вид терапии для лечения болезни Альцгеймера испытывают ученые

исследование Фото: pixabay
Ученые успешно провели первую фазу клинических испытаний пероральной терапии, включающей кверцетин и дазатиниб для пациентов с симптомами и ранней стадией болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Medicine, в процессе старения клетки теряют способность нормально функционировать, но при этом не умирают, выделяя различные вещества, нарушающие работу соседних клеток и стимулирующие воспаление. Избавить от них могут молекулы-сенолитики, но пока ни одна из них не показала эффективность в клинических испытаниях.

Отмечается, что в новом исследовании приняли участие 5 человек в возрасте 65 лет и старше с симптомами ранней стадии болезни Альцгеймера. Они получили несколько курсов сенолитической терапии в течение 12 недель. Во время 11 осмотров пациенты проходили медицинский осмотр, сдавали анализы и выполняли тесты для оценки умственных способностей по Монреальской когнитивной шкале (MoCA).

Ученые подтвердили, что дазатиниб проник в центральную нервную систему участников. Лечение два раза в неделю снизило накопление нейрофибриллярных клубков в мозге пациентов на 35%, что коррелировало с замедлением атрофии коры головного мозга и улучшением кровотока в нем. Накопление нейрофибриллярных клубков – один из ключевых признаков болезни Альцгеймера.

Также сообщается, что сенолитическая терапия переносилась хорошо, без серьезных побочных эффектов. Состояние когнитивных функций и снимки мозга не отличались от исходного уровня после лечения, что подтверждает безопасность терапии. Последующие исследования помогут точнее оценить эффективность лечения и выяснить его оптимальный режим.

Ранее сообщалось, что ученые исследуют способ улучшения сна при хроническом стрессе.

Елена Беляева
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