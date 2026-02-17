#Референдум-2026
Наука и технологии

Ученые назвали витамины, дефицит которых ускоряет болезнь Альцгеймера

Фото: Zakon.kz
Оказалось, что у пациентов с болезнью Альцгеймера часто выявляются пониженные уровни как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых – прежде всего витаминов группы B и C, сообщает Zakon.kz.

Прием этих витаминов в составе комбинированной терапии может замедлять атрофию мозга на ранних стадиях заболевания, сообщают ученые из Института трансляционной фармакологии. Результатами своих исследований ученые поделились с журналом Frontiers in Nutrition.

Чтобы выяснить, какие аспекты питания связаны с нейродегенерацией, врачи проанализировали материалы ранее опубликованных клинических и экспериментальных работ.

Наиболее убедительные данные получены для витаминов B6, B9 и B12, участвующих в обмене гомоцистеина: его повышенная концентрация ускоряет атрофию мозга и ухудшение когнитивных функций. В нескольких исследованиях двухлетний прием комбинации этих витаминов замедлял уменьшение объема мозга у людей с легкими когнитивными нарушениями.

Как не потерять ясный ум с возрастом: врач рассказала о привычках, которые защитят мозг
"Болезнь Альцгеймера возникает из-за множества факторов риска, поэтому устранение отдельного дефицита вряд ли станет универсальным решением. Тем не менее питание и прием добавок могут быть важной частью стратегии профилактики и замедления нейродегенерации", – заключили исследователи.

Перспективные результаты получены также для витамина D, особенно на ранних стадиях болезни, а антиоксиданты – витамины C и E – могут снижать окислительный стресс и воспаление, которые играют ключевую роль в повреждении нейронов.

Ранее врач рассказала о том, как алкоголь способен ускорять биологическое старение мозга и повышать риск деменции.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
