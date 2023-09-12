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Куркума может стать эффективным лекарством от несварения желудка

лекарство от несварения желудка Фото: pixabay
Природное соединение, содержащееся в куркуме, может быть столь же эффективным, как и препарат, для снижения избытка желудочной кислоты и лечения несварения желудка, сообщает Zakon.kz.

В состав куркумы входит природное активное соединение куркумин, обладающее противовоспалительными и противомикробными свойствами. В Юго-Восточной Азии она издавна используется в качестве лекарственного средства, в том числе для лечения несварения желудка, сообщает The Guardian. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

До сих пор было неясно, насколько хорошо он сочетается с традиционными препаратами для лечения несварения желудка, в основном из-за отсутствия сравнительных исследований.

В двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании приняли участие 206 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет с рецидивирующим расстройством желудка. Их набрали из больниц Таиланда в период с 2019 по 2021 годы и случайным образом распределили в одну из трех групп лечения на 28 дней.

Каждой из групп выдавали капсулы куркумина, капсулу-пустышку и действующее лекарственное средство. В начале исследования пациенты всех трех групп имели сходные клинические характеристики и показатели расстройства желудка, оцениваемые по шкале оценки тяжести диспепсии. Пациентов повторно обследовали через 28 дней, а затем еще раз через 56.

Исследователи обнаружили, что пероральный прием куркумина был безопасным и хорошо переносился, а у пациентов всех трех групп наблюдалось одинаковое улучшение симптомов.

Они признали небольшой размер исследования, а также ряд других недостатков, включая короткий период вмешательства и отсутствие данных долгосрочного мониторинга. По их мнению, необходимы дальнейшие более крупные и долгосрочные исследования.

Тем не менее, они заключили, что результаты исследования могут оправдать применение куркумина в клинической практике.

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