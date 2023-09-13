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Популярная специя помогает лечить расстройство желудка

Популярная специя помогает лечить расстройство желудка Фото: pixabay
Куркума и содержащийся в ней куркумин отлично справляются в несколькими проблемами, связанными с желудочно-кишечными расстройствами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на последние исследования.

Научные исследования показали, что куркума, популярная специя, способна помочь при расстройствах желудка, таких как вздутие и тошнота, а также дипепсия. Об этом говорят последние исследования, которые опубликовали в медицинском журнале BMJ.

На 28-й и 56-й дни лечения участников исследования оценивали по симптомам, которые могут включать боль в желудке, вздутие живота, тошноту или раннее ощущение полноты, с использованием опросника "Оценка тяжести диспепсии", который оценивает тяжесть расстройства желудка. Опросы показали, что симптомы значительно снизились.

"Помимо противовоспалительных и антиоксидантных свойств, куркумин/куркума могут быть вариантом лечения диспепсии с эффективностью, сравнимой с омепразолом", – говорит ведущий автор исследования доктор Крит Понгпирул, доцент кафедры профилактической и социальной медицины Университета Чулалонгкорн в Бангкоке, Таиланд.

Исследователи отмечают, что намерены и дальше проводить изучения. Пока же достоверно известно, что нормой употребления куркумы являются два грамма в сутки. Именно такая порция приправы будет полезна для организма.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич посоветовала осенью изменить свой рацион для поддержания иммунитета. Специалист перечислила продукты, которые стоит употреблять.

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