Стресс на работе связан с сердечными заболеваниями у мужчин – исследование

Работа, требующая больших усилий, но не приносящая большого удовлетворения, может негативно сказаться на здоровье сердца мужчины, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования, в котором приняли участие около 6,5 тыс. наемных работников, было установлено, что у мужчин, которые постоянно испытывали стресс на работе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в два раза выше, чем у их сверстников, которые были довольны работой.



В одних случаях стресс выражался в "напряжении на работе", то есть работник испытывал давление, но не имел достаточной власти над тем, как выполнить свою работу.

В других случаях основной проблемой был "дисбаланс усилий и вознаграждения". В этом случае работник чувствует, что его старания не приносят должной отдачи – будь то зарплата, продвижение по службе, признание или чувство удовлетворения.

У мужчин, испытывающих стресс на работе, вероятность развития ишемической болезни сердца в течение последующих 18 лет была примерно на 50% выше, чем у тех, кто был более счастлив на работе.

Затем были мужчины, которые указывали на оба вида стресса на работе. У них риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в два раза выше, чем у их коллег, которые не отмечали ни одной из проблем на работе.

Однако среди женщин аналогичного эффекта не наблюдалось.

По словам исследователей, полученные результаты не доказывают, что стресс на работе губителен для сердца мужчин или не вредит женщинам. Однако существует множество причин, по которым стресс на работе, где взрослые люди проводят большую часть своего рабочего времени, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ведущего исследователя Матильды Лавинь-Робишо, хронический стресс может непосредственно влиять на сердечно-сосудистую систему.

"Напряженная работа и дисбаланс между усилиями и вознаграждением могут непосредственно влиять на сердце, вызывая физическую реакцию, включающую увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления и сужение кровеносных сосудов в сердце. Это заставляет сердце работать интенсивнее и может привести к проблемам с кровотоком и сердечным ритмом, что в конечном итоге повышает риск развития сердечных заболеваний". Матильда Лавинь-Робишо

Стресс на работе может нанести вред сердцу и менее прямым путем. Он может помешать человеку правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и находить время для отдыха.

Если трудно вести здоровый образ жизни, то это только усугубляет прямое воздействие стресса на сердечно-сосудистую систему.

Результаты исследования основаны на данных почти 6500 офисных работников в Квебеке, которые участвовали в долгосрочном исследовании состояния здоровья. На начальном этапе, в 2000 году, все они не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и в среднем были в возрасте 45 лет.



В течение последующих 18 лет у 571 мужчины впервые произошло событие, связанное с ишемической болезнью сердца, – инфаркт или сильная боль в груди, вызванная закупоркой артерий сердца. Среди женщин аналогичные сердечные осложнения наблюдались у 265 человек.

В целом, по данным исследователей, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем возрастал в зависимости от степени стресса, испытываемого работниками на работе. При этом учитывались и другие факторы, такие как уровень образования, семейное положение, привычка курить и употреблять алкоголь, а также наличие таких заболеваний, как диабет и высокое кровяное давление.

Однако эта связь наблюдалась только среди мужчин. Почему – неясно. По словам Лавинье-Робишо и Санчеса, этот вывод следует воспринимать с долей сомнения.

Исследователи отметили, что у женщин сердечно-сосудистые заболевания обычно развиваются позже, чем у мужчин, а в данном исследовании среди работниц было вдвое меньше случаев. Это может затруднить выявление четкой связи между стрессом на работе и проблемами с сердцем у женщин.