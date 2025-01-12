Мужчины испытывают стресс, если жены зарабатывают больше — исследование
Такая ситуация негативно влияет на психическое здоровье обоих супругов, но особенно остро это отражается на мужчинах, пишет New York Post.
Ученые Даремского университета проанализировали семейные пары в Швеции и выяснили, что у мужчин, чьи жены становятся основными добытчиками, риск психических расстройств увеличивается на 8–11%. В большинстве случаев это связано с употреблением психоактивных веществ. У женщин такая финансовая динамика чаще вызывает стресс и тревожность.
За последние 20 лет в странах, таких как Швеция и США, на 25% выросло число семей, где жена зарабатывает больше. Однако даже в обществах с высоким уровнем гендерного равенства мужчины продолжают испытывать давление из-за социального стереотипа, что они должны быть основными кормильцами семьи.
Ведущий автор исследования Демид Гетик подчеркнул, что, несмотря на изменения в распределении ролей, общественные ожидания по-прежнему оказывают влияние на самооценку и эмоциональное состояние мужчин.
Ранее сообщалось, что ссследователи из Мюнхенского института нейропсихиатрии выяснили, что терапия с использованием виртуальной реальности (VR) превосходит антидепрессанты по эффективности в лечении тревожных расстройств.