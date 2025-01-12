Мужчины испытывают стресс, если жены зарабатывают больше — исследование

Новое исследование показало, что мужчины сталкиваются с ухудшением самочувствия, если их жены зарабатывают больше, сообщает Zakon.kz.

Такая ситуация негативно влияет на психическое здоровье обоих супругов, но особенно остро это отражается на мужчинах, пишет New York Post.

Ученые Даремского университета проанализировали семейные пары в Швеции и выяснили, что у мужчин, чьи жены становятся основными добытчиками, риск психических расстройств увеличивается на 8–11%. В большинстве случаев это связано с употреблением психоактивных веществ. У женщин такая финансовая динамика чаще вызывает стресс и тревожность.

За последние 20 лет в странах, таких как Швеция и США, на 25% выросло число семей, где жена зарабатывает больше. Однако даже в обществах с высоким уровнем гендерного равенства мужчины продолжают испытывать давление из-за социального стереотипа, что они должны быть основными кормильцами семьи.

Ведущий автор исследования Демид Гетик подчеркнул, что, несмотря на изменения в распределении ролей, общественные ожидания по-прежнему оказывают влияние на самооценку и эмоциональное состояние мужчин.

Ранее сообщалось, что ссследователи из Мюнхенского института нейропсихиатрии выяснили, что терапия с использованием виртуальной реальности (VR) превосходит антидепрессанты по эффективности в лечении тревожных расстройств.