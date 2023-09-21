"Конвейер" от плача ребенка к материнскому молоку выявили ученые

Ученые раскрыли схему работы мозга, в результате которой звук плача новорожденного вызывает выделение грудного молока у матери, сообщает Zakon.kz.

Исследование, проведенное на мышах, позволяет по-новому взглянуть на сложные изменения, происходящие в мозге, сообщает The Guardian.

Ученые обнаружили, что 30 секунд непрерывного плача мышиных детенышей вызывают выделение окситоцина – химического вещества мозга, контролирующего реакцию выделения грудного молока у матерей.



"Наши результаты раскрывают, как плачущий младенец заставляет мозг матери подготовить свое тело к кормлению. Без такой подготовки задержка между сосанием и притоком молока может составлять несколько минут, что может привести к расстройству ребенка и стрессу родителей". Аспирант NYU Langone Health Хабон Исса

Исследование показало, что после побуждения к сосанию всплеск гормонов продолжается примерно пять минут, а затем стихает, что позволяет матерям-мышам кормить своих детенышей до тех пор, пока они не насытятся или не начнут снова плакать.

Результаты исследования показали, что когда детеныш мыши начинает плакать, звуковая информация поступает в область мозга его матери, называемую задним интраламинарным ядром таламуса (PIL). Затем этот сенсорный узел посылает сигналы окситоцин-высвобождающим клеткам (нейронам) мозга в другой области, называемой гипоталамусом.



Большую часть времени эти нейроны гипоталамуса "заблокированы", чтобы предотвратить ложную тревогу и напрасную трату молока. Однако после 30 секунд непрерывного плача сигналы, поступающие от PIL, накапливались и преодолевали "встроенный тормозной механизм", вызывая выброс окситоцина.

"Мозг как будто хочет убедиться, что младенец действительно там, что он действительно нуждается в кормлении, и это были не просто случайные звуки. Существует специфическая схема мозга, которая тормозит этот процесс. Как только мозг убеждается, что ребенок действительно плачет, тормоз отпускается". Соавтор исследования Роберт Фромке

По словам Фромке, полученные результаты дают ученым представление о том, как этот процесс может протекать у человека.





"Мать-мышь отличается от матери-человека, но в общих чертах мы ожидаем, что процесс будет похожим. Это вызывает недоумение. Мы можем отправить робота на Марс, но не понимаем основ того, как мы кормим грудью наших детей". Соавтор исследования Роберт Фромке

Наблюдение о том, что из груди матери может течь молоко, когда она слышит плач ребенка, не ново. Однако это исследование является первым, в котором ученые определили мозговые механизмы, лежащие в основе "конвейера от плача к молоку". Это открытие поможет лучше понять проблемы грудного вскармливания, с которыми сталкиваются многие женщины.