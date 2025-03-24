#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Советы

Ученые нашли связь между грудным молоком и интеллектом ребенка

Ученые, грудное молоко, дети, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 23:35 Фото: pixabay
Израильские ученые назвали критически важный срок, до которого желательно сохранять грудное вскармливание, чтобы снизить риски задержек в развитии у ребенка, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели специалисты Университета имени Бен-Гуриона в сотрудничестве с международными коллегами. Его результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Анализ охватил данные более 570 тысяч детей, родившихся в Израиле в период с 2014 по 2020 год. Выяснилось, что грудное вскармливание на протяжении как минимум шести месяцев заметно снижает вероятность задержек в языковом и двигательном развитии. У младенцев, которых кормили исключительно грудным молоком, риск таких проблем был ниже на 27%, а при комбинированном типе питания — на 14% по сравнению с детьми, вскармливаемыми менее полугода или не получавшими грудное молоко вовсе.

Дополнительно были проанализированы данные почти 38 тысяч пар братьев и сестер. У тех детей, которых кормили грудью дольше, на 9% реже фиксировались задержки развития и на 27% — неврологические расстройства.

Исследователи уточняют, что результаты сохранялись даже после учета таких факторов, как преждевременные роды, низкий вес при рождении и социально-экономическое положение семьи.

Авторы работы подчеркивают: грудное вскармливание оказывает не только питательную, но и важную роль в формировании когнитивных и социальных навыков ребенка. Медики и родители должны учитывать это при планировании ухода за малышом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были названы виды рака, которые развиваются без видимых причин. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Весенняя аллергия может навредить сердцу, предупреждают врачи
Советы
01:50, 25 марта 2025
Весенняя аллергия может навредить сердцу, предупреждают врачи
Названы самые беззаботные знаки зодиака
Советы
01:07, 25 марта 2025
Названы самые беззаботные знаки зодиака
Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин
Советы
19:40, 24 марта 2025
Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: