Ученые нашли связь между грудным молоком и интеллектом ребенка

Израильские ученые назвали критически важный срок, до которого желательно сохранять грудное вскармливание, чтобы снизить риски задержек в развитии у ребенка, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели специалисты Университета имени Бен-Гуриона в сотрудничестве с международными коллегами. Его результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Анализ охватил данные более 570 тысяч детей, родившихся в Израиле в период с 2014 по 2020 год. Выяснилось, что грудное вскармливание на протяжении как минимум шести месяцев заметно снижает вероятность задержек в языковом и двигательном развитии. У младенцев, которых кормили исключительно грудным молоком, риск таких проблем был ниже на 27%, а при комбинированном типе питания — на 14% по сравнению с детьми, вскармливаемыми менее полугода или не получавшими грудное молоко вовсе.

Дополнительно были проанализированы данные почти 38 тысяч пар братьев и сестер. У тех детей, которых кормили грудью дольше, на 9% реже фиксировались задержки развития и на 27% — неврологические расстройства.

Исследователи уточняют, что результаты сохранялись даже после учета таких факторов, как преждевременные роды, низкий вес при рождении и социально-экономическое положение семьи.

Авторы работы подчеркивают: грудное вскармливание оказывает не только питательную, но и важную роль в формировании когнитивных и социальных навыков ребенка. Медики и родители должны учитывать это при планировании ухода за малышом.

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