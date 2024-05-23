Землян предупредили о коварной магнитной буре

Эксперты предупредили, что магнитная буря может испортить людям выходные, сообщает Zakon.kz.

Cогласно прогнозу, все начнется сегодня, 23 мая. Сила магнитной бури будет расти с одного балла по девятибалльной шкале после 17:00 и к 23:00 достигнет трех баллов. В течение всей пятницы сила геомагнитных явлений будет колебаться в пределах одного-трех баллов. А вечером, после наступления темноты, вырастет до четырех баллов, пишет prufy.ru.

Четырехбалльная магнитная буря продлится почти сутки, до вечера субботы, 25 мая. Потом сила бури спадет до двухбалльной. Но уже в вечером воскресенья, 26 мая, сила колебаний магнитосферы снова подскочит до четырех баллов. К вечеру понедельника, 27 мая, она опустится до трех баллов, и еще через сутки сойдет на нет.

Согласно прогнозу другого ресурса, еще одна мощная магнитная буря ожидает землян в середине июня. Ее сила оценивается в пять баллов, что соответствует уровню G1. По словам ученых, эта буря накроет планету и достигнет пика 16 июня. Она продержится двое суток. На вторые сутки, 17 июня, ее мощность ослабнет до четырех баллов, а затем опустится до двух баллов.

Ранее эксперт рассказывал, что нельзя делать во время магнитных бурь.