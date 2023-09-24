В октябре земляне смогут наблюдать два больших метеорных потока

Астрономы сообщили, что два больших метеорных потока Дракониды и Ориониды достигнут пика в октябре 2023 года. Также можно будет наблюдать несколько небольших метеорных потоков, передает Zakon.kz.

По информации starwalk.space, обильные Ориониды, яркие Дракониды и еще пять метеорных потоков достигнут пика активности в этом месяце.

Большие метеорные потоки октября

Пик звездопада Дракониды — 9 октября

ZHR: 10

Освещенность Луны: 28%

Период активности: 6-10 октября

Расположение радианта: созвездие Дракона

Виден: в Северном полушарии

Прогноз видимости: в 2023 году условия для наблюдения Драконид благоприятны. Полумесяц убывающей Луны не помешает наблюдениям. Радиант метеорного потока достигнет наивысшей точки на небе вечером, как только наступит темнота, а Луна взойдет только ближе к ночи, так что у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться зрелищем. Дракониды лучше всего видны в Северном полушарии, однако наблюдатели из Южного полушария также могут увидеть несколько метеоров. Чтобы получить максимальное удовольствие от этого и других октябрьских метеорных потоков, ознакомьтесь с нашей красочной инфографикой, в которой мы даем советы для охотников за метеорами.

Описание: Дракониды — необычный и непредсказуемый метеорный поток. В отличие от других звездопадов, которые хорошо видны перед рассветом, Дракониды лучше всего наблюдать вечером. Обычно они производят не более десяти метеоров в час, однако бывали случаи, когда Дракониды радовали наблюдателей сотнями метеоров. В следующий раз такой обильный звездопад обещают в 2062 году. Родительское тело Драконид – комета 21Р/Джакобини-Циннера, поэтому метеорный поток также иногда называют Джакобинидами.

Пик звездопада Ориониды — 22 октября

ZHR: 20

Освещенность Луны: 53%

Период активности: 2 октября - 7 ноября

Расположение радианта: созвездие Ориона

Виден: по всему миру

Прогноз видимости: Ориониды станут самым зрелищным метеорным потоком в октябре 2023 года. Луна в первой четверти сядет около полуночи, как раз когда радиант Орионид поднимется над горизонтом. Радиант достигнет наивысшей точки около 2 часов утра по местному времени в обоих полушариях. Ориониды можно будет наблюдать до рассвета.

Описание: Ориониды знамениты своими быстрыми метеорами и яркими болидами. Метеоры Орионид входят в атмосферу Земли на скорости 66 км/с! От них также часто остаются «хвосты» из ионизированного газа, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд. В целом, Ориониды — один из самых красивых метеорных потоков в году. Узнайте больше об этом потоке в нашей тематической статье.

Малые метеорные потоки октября

Пик звездопада Октябрьские Камелопардалиды — 6 октября

ZHR: 5

Освещенность Луны: 57%

Период активности: 5-6 октября

Расположение радианта: созвездие Жирафа

Виден: в Северном полушарии

Прогноз видимости: в 2023 году условия для наблюдения Октябрьских Камелопардалид достаточно хорошие. Убывающая Луна не сильно помешает наблюдениям. Радиант этого метеорного потока околополярный в Северном полушарии, то есть виден в течение всей ночи. В Южном полушарии метеорный поток не виден.

Описание: Происхождение октябрьских Камелопардалид остается загадкой. Орбита метеоров позволяет предположить, что они, вероятно, произошли от долгопериодической кометы типа Галлея. Однако не существует ни одной известной кометы, которая могла бы быть источником Камелопардалид. Это означает, что либо мы ее еще не обнаружили, либо комета уже давно распалась или столкнулась с другим небесным объектом.

Пик звездопада Дельта-Ауригиды — 11 октября

ZHR: 2

Освещенность Луны: 13%

Период активности: 10-18 октября

Расположение радианта: созвездие Возничего

Виден: в Северном полушарии

Прогноз видимости: в 2023 году условия наблюдений Дельта-Ауригид благоприятны. Полумесяц убывающей Луны не будет мешать наблюдениям. Метеорный поток достигнет наивысшей точки на небе около 4 часов утра по местному времени. Однако наблюдать его будет интересно только самым страстным охотникам за падающими звездами, так как поток производит не более 2 метеоров в час.

Описание: Согласно Международной метеорной организации (IMO), δ-Ауригиды (дельта-Ауригиды) плохо изучены. Наши знания об этом метеорном потоке основаны на данных, полученных Международной метеорной организацией еще в 90-х годах прошлого века, поэтому любые современные наблюдения могут помочь в его изучении.

Ранний пик звездопада Южные Тауриды — 13 октября

ZHR: 5

Освещенность Луны: 3%

Период активности: 10 сентября - 20 ноября

Расположение радианта: созвездие Тельца

Виден: по всему миру

Прогноз видимости: в этом году условия для наблюдения Южных Таурид идеальны. Метеорный поток достигнет своего раннего пика за несколько дней до новолуния, поэтому свет Луны не будет мешать наблюдению. Южные Тауриды активны в течение двух месяцев и достигнут своего пика (5-10 метеоров в час) 5 ноября, так что у вас будет еще одна возможность наблюдать их.

Описание: Этот метеорный поток отлично подходит начинающим любителям астрофотографии. Яркие и относительно медленные метеоры Южных Таурид легко сфотографировать; кроме того, небольшое и стабильное количество метеоров этого потока позволяет оттачивать техники визуального планирования фотографий. Родительское тело Южных Таурид – комета 2P/Энке. У метеорного потока есть «брат», метеорный поток Северные Тауриды, который активен с 20 октября по 10 декабря и достигает пика 12 ноября.

Пик звездопада Эпсилон-Геминиды — 18 октября

ZHR: 3

Освещенность Луны: 12%

Период активности: 14-27 октября

Расположение радианта: созвездие Близнецов

Виден: по всему миру

Прогноз видимости: в 2023 году условия для наблюдения Эпсилон-Геминид благоприятны. Полумесяц растущей Луны не будет мешать наблюдению. Метеорный поток наиболее активен после полуночи, а его радиант достигает максимума перед рассветом.

Описание: По сравнению с Геминидами в декабре, ε-Геминиды (эпсилон-Геминиды) — гораздо менее занимательный метеорный поток. Сам по себе он вряд ли стоит того, чтобы выбираться ночью на улицу, особенно в холодную погоду. Однако ε-Геминиды являются неплохим дополнением к Орионидам, учитывая, что пики активности этих метеорных потоков совпадают.

Пик звездопада Лео Минориды — 24 октября

ZHR: 2

Освещенность Луны: 76%

Период активности: 19-27 октября

Расположение радианта: созвездие Малого Льва

Виден: в Северном полушарии

Прогноз видимости: Условия для наблюдения Лео-Миноридов в этом году достаточно благоприятны. Растущая Луна зайдет вскоре после полуночи, когда радиант метеорного потока начнет подниматься. Метеорный поток лучше всего наблюдать перед рассветом.

Описание: Лео Минориды впервые были обнаружены при помощи видеоданных. При условиях темного неба, этот метеорный поток можно увидеть невооруженным глазом, но он слишком слабый, чтобы заинтересовать любителей звездопадов.

Ранее мы писали о сентябрьских звездопадах.



