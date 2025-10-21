#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Падающие звезды" над Землей: когда будет наблюдаться метеорный поток Ориониды

метеорный поток Ориониды, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 14:09 Фото: Telegram/lpixras
Метеорный поток Ориониды будет наблюдаться на близкой к пиковой интенсивности до 23-24 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 октября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Метеорный поток Ориониды будет находиться на пиковой интенсивности в хороших условиях для наблюдения еще 2-3 суток, до 23-24 октября. Благоприятным фактором для наблюдения сейчас является новолуние, что существенно снижает фоновую засветку неба отраженным от Луны солнечным светом. Фактический темп визуального наблюдения "падающих звезд" в этом году соответствует стандартному и составляет 10-30 метеоров в час".

Как отметили ученые, радиант (источник падающих звезд) находится в созвездии Ориона, которое в это время года поднимается над горизонтом примерно в 22:00-23:00 по местному времени (00:00-01:00 по времени Астаны).

"Более-менее комфортные условия для наблюдения, при этом, возникают в интервале с 01:00 до 03:00 (03:00-05:00). Если вы можете найти на небе звезду Бетельгейзе (левое для наблюдателя плечо Ориона), то радиант потока будет немного севернее нее, примерно на той же высоте".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Поток примечателен тем, что представляет собой фрагменты вещества кометы Галлея, рассеянные вдоль орбиты кометы (см. приложенное видео).

"Интенсивность потока является средней, и в несколько раз уступает трем основным метеорным потокам года: Квадрантидам (январь), Персеидам (август) и Геминидам (декабрь). В то же время, если у кото-то есть неотложная необходимость срочно загадать желание, то такая возможность еще несколько дней может предоставиться. Не забудьте только взять теплое одеяло".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее мы писали, что самая яркая комета года, исчезнувшая на 1300 лет, попала в объектив астрономов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
