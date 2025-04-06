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Наука и технологии

В Южной Корее выяснили, как похудеть без строгих диет

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 18:37 Фото: pixabay
Ученые из Южной Кореи провели исследование среди женщин с избыточным весом и выяснили, что вечерние прогулки в течение 50 минут помогают худеть без строгих ограничений в питании и избавляться от брюшного жира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry, участниц разделили на две группы: первая не меняла свой образ жизни, в то время как вторая трижды в неделю совершала 50-минутные прогулки. Эксперимент длился в течение 12 недель. На протяжении всего исследования добровольцы не придерживались каких-либо определенных диет.

Согласно данным издания, женщины, которые занимались ходьбой, сбросили больше висцерального жира, чем те, кто избегал физической активности. Висцеральным жиром называют отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких).

Эксперты отметили, что в норме такой жир защищает внутренние органы от ударов и сотрясений, а также обеспечивает их терморегуляцию. Однако в избытке висцеральный жир опасен практически для всех органов и систем. Последствиями ожирения по такому типу могут стать гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и метаболический синдром.

Ранее сообщалось, как избежать "застоя" в похудении.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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