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Наука и технологии

В Турции выяснили, какие люди чаще верят в теории заговора

какие люди чаще верят в теории заговора, выяснили в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 20:16 Фото: pixabay
Турецкие ученые выяснили, что люди с параноидальным мышлением и недоверием к науке чаще верят в теории заговора, связанные с изменением климата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Current Psychology, в опросе приняли участие 556 будущих учителей из двух турецких университетов в возрасте от 19 до 30 лет. Участники заполняли анкеты, оценивавшие их веру в климатические заговоры, параноидальные наклонности и доверие к науке. Анализ показал, что параноидальное мышление способствовало восприятию климатического кризиса как внешнего манипулятивного воздействия.

Отмечается, что неожиданным открытием стало отсутствие связи между идеологическими взглядами и верой в климатические заговоры. В отличие от США, где отрицание изменений климата часто связано с консервативными взглядами, в Турции климатические вопросы не так сильно политизированы. Кроме того, выяснилось, что частота использования соцсетей не влияет на склонность к конспирологическому мышлению – важнее контент, с которым взаимодействуют пользователи.

Эксперты уточнили, что при разработке стратегий борьбы с климатическим скептицизмом нужно учитывать культурные особенности. В условиях Турции борьба с конспирологическими убеждениями может потребовать особого внимания к вопросам национальной идентичности и психологической предрасположенности к недоверию.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление приведет к мировой экономической депрессии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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