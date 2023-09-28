Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования "Республики Нагорный Карабах", сообщает Zakon.kz.

Президент республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, сообщает News.am.



Согласно указу, все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.





"Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе". Указ Самвела Шахраманяна

Указ вступил в силу сразу после публикации.