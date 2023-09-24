Гуманитарная помощь прибыла в Нагорный Карабах
Конвой состоял из почти 70 тонн гуманитарных грузов, включая пшеничную муку, соль, сухие дрожжи и подсолнечное масло, сообщил Международный комитет Красного Креста.
Помощь доставлялась по Лачинскому коридору, единственной дороге, соединяющей Армению и Нагорный Карабах.
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