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Гуманитарная помощь прибыла в Нагорный Карабах

продукты Фото: freepik
Колонна Красного Креста с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщает Zakon.kz.

Конвой состоял из почти 70 тонн гуманитарных грузов, включая пшеничную муку, соль, сухие дрожжи и подсолнечное масло, сообщил Международный комитет Красного Креста.

Помощь доставлялась по Лачинскому коридору, единственной дороге, соединяющей Армению и Нагорный Карабах.

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МККК добавил, что осуществил медицинскую эвакуацию 17 человек, раненых во время боевых действий, а также доставил в качестве помощи медикаменты и мешки для погибших.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня. 

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил о том, что Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

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