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Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

флаг Армении Фото: pixabay
По состоянию на 30 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 человек, сообщает Zakon.kz.

Всего в непризнанной республике проживало около 120 тыс. этнических армян. 

По данным пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, мост Хакари, соединяющий Армению с Карабахом пересекли 21 043 транспортных средств.

Багдасарян сообщила, что на учет взяты 81 139 человек.

По данным от 29 сентября, в Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa, за сутки число пересекших границу выросло более чем на 7 тыс. человек.

28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.

Также власти Азербайджана объявили, что задержали бывшего лидера непризнанного армянского анклава Рубена Варданяна.

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