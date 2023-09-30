Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
Фото: pixabay
По состоянию на 30 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 человек, сообщает Zakon.kz.
Всего в непризнанной республике проживало около 120 тыс. этнических армян.
По данным пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, мост Хакари, соединяющий Армению с Карабахом пересекли 21 043 транспортных средств.
Багдасарян сообщила, что на учет взяты 81 139 человек.
По данным от 29 сентября, в Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa, за сутки число пересекших границу выросло более чем на 7 тыс. человек.
28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.
Также власти Азербайджана объявили, что задержали бывшего лидера непризнанного армянского анклава Рубена Варданяна.
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