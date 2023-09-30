Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

По состоянию на 30 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 человек, сообщает Zakon.kz.

Всего в непризнанной республике проживало около 120 тыс. этнических армян.

По данным пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, мост Хакари, соединяющий Армению с Карабахом пересекли 21 043 транспортных средств.

Багдасарян сообщила, что на учет взяты 81 139 человек.

По данным от 29 сентября, в Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa, за сутки число пересекших границу выросло более чем на 7 тыс. человек.

28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.

Также власти Азербайджана объявили, что задержали бывшего лидера непризнанного армянского анклава Рубена Варданяна.