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Мир

Жители Чехии массово окунулись в ледяную воду и установили мировой рекорд

В Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 07:17 Фото: guinnessworldrecords
На днях в Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду в озере Мост, установив мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Они побили предыдущий рекорд, установленный в Польше на съезде зимних пловцов в 2015 году. Тогда в холодную воду вошли 1799 человек.

Фото: guinnessworldrecords

Инициатором самого масштабного в истории заплыва моржей стал Давид Венцл – чешский фридайвер и сторонник криотерапии. Для него это не первый рекорд. С 2021 по март 2025 года мужчина удерживал титул за самое длинное плавание подо льдом с задержанным дыханием без ласт и гидрокостюма.

Фото: guinnessworldrecords

Венцл провел акцию, чтобы показать, какую пользу может принести лечение холодом и как много в Чехии сторонников этого метода. Перед заплывом эксперты по криотерапии прочитали лекцию, в которой рассказали, как безопасно входить в ледяную воду.

"Я верю, что такие мероприятия вдохновят людей открываться новым вызовам, заботиться о здоровье и находить единомышленников", – прокомментировал Венцл.

Фото: guinnessworldrecords

Достижение установили в воде озера Мост. Это второе по величине в Чехии. Температура воды в нем в это время была чуть ниже четырех градусов. Более опытные моржи заходили в воду первыми и находились в ней дольше. В заплыве участвовали дети, подростки, взрослые и даже пожилые люди. Для установления рекорда все участники должны были продержаться в воде одну минуту.

Также профессиональная фридайвер из США Амелия де лос Риос недавно побила мировой рекорд по количеству воздушных колец, надутых под водой за минуту.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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