Ученые выяснили через какое время человечеству грозит полное вымирание

Ученые Бристольского университета и провели специальное исследование и выяснили когда на Земле вымрет все живое, сообщает Zakon.kz

В своей работе, опубликованной в журнале Nature Geoscience ученые говорят, что когда поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. При этом непригодной для млекопитающих Земля может стать раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит.

В итоге все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, полагают ученые. К этому времени все континенты объединятся в один суперконтинент Пангея Ультима, материки превратятся в горячую, сухую и почти непригодную для жизни массу, прогнозируют специалисты.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей.