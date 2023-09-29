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Ученые выяснили через какое время человечеству грозит полное вымирание

Ученые выяснили через какое время человечеству грозит полное вымирание Фото: pixabay
Ученые Бристольского университета и провели специальное исследование и выяснили когда на Земле вымрет все живое, сообщает Zakon.kz

В своей работе, опубликованной в журнале Nature Geoscience ученые говорят, что когда поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. При этом непригодной для млекопитающих Земля может стать раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит.

В итоге все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, полагают ученые. К этому времени все континенты объединятся в один суперконтинент Пангея Ультима, материки превратятся в горячую, сухую и почти непригодную для жизни массу, прогнозируют специалисты.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей.

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