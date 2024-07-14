Ученые выяснили, когда на Земле появилась первая экосистема

Международная группа ученых под руководством исследователей из Бристольского университета раскрыла время существования древнейшей экосистемы Земли, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Все живые организмы на Земле, включая археи, бактерии и эукариоты, происходят от последнего универсального общего предка – LUCA. Он имел биохимические и молекулярные черты, свойственные всем организмам, в том числе использовал для синтеза белков те же аминокислоты, производил АТФ для снабжения биохимических реакций энергией, имел ДНК, РНК и рибосомы", – говорится в исследовании.

Ученые сравнили геномы современных видов, подсчитав мутации, произошедшие со времен LUCA. Поскольку время эволюционного разделения некоторых видов известно по ископаемым останкам, то можно рассчитать скорость появления мутаций и примерный период, когда жил общий предок. Оказалось, что LUCA существовал 4,2 миллиарда лет назад – всего через четыреста миллионов лет после образования Земли.

Исследователи реконструировали биологию LUCA, смоделировав физиологические характеристики живых видов на протяжении всей генеалогии жизни.

"LUCA был сложным организмом, не слишком отличавшимся от современных прокариот, но он явно обладал ранней иммунной системой, которая позволяла ему вести гонку вооружений с уже существовавшими вирусами", – сделали вывод специалисты.

LUCA является предком всех существующих организмов, но сам он жил вместе с другими микроорганизмами, например, с метаногенами, которые могли перерабатывать его отходы жизнедеятельности, образуя раннюю пищевую цепочку.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии нашли новую экзопланету, которая может оказаться двойником Земли, либо ее "злым близнецом". Планета Gliese 12 B находится всего в 40 световых годах от Солнечной системы. Это делает возможным ее изучение с помощью будущих 30-метровых телескопов.