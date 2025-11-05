Второе за год суперлуние озарило небо Казахстана – красивые кадры
Фото: Zakon.kz
Ночью жители Казахстана наблюдали редкое астрономическое явление – второе за год суперлуние, сообщает Zakon.kz.
Снимками яркой Луны пользователи делились в Telegram-боте Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
По данным ученых, в 2025 году ожидается три суперлуния. Первое произошло 7 октября, нынешнее стало вторым, а третье можно будет увидеть 4 декабря.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что декабрьское суперлуние будет немного уступать нынешнему по размеру, но останется столь же эффектным. А значит, у тех, кому сегодня помешали тучи, будет еще один шанс насладиться красотой "спутницы" Земли.
