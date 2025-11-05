#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
События

Второе за год суперлуние озарило небо Казахстана – красивые кадры

суперлуние, Казахстан, фото , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 22:34 Фото: Zakon.kz
Ночью жители Казахстана наблюдали редкое астрономическое явление – второе за год суперлуние, сообщает Zakon.kz.

Снимками яркой Луны пользователи делились в Telegram-боте Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По данным ученых, в 2025 году ожидается три суперлуния. Первое произошло 7 октября, нынешнее стало вторым, а третье можно будет увидеть 4 декабря.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что декабрьское суперлуние будет немного уступать нынешнему по размеру, но останется столь же эффектным. А значит, у тех, кому сегодня помешали тучи, будет еще один шанс насладиться красотой "спутницы" Земли.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
