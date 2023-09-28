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Астрономы рассказали, что можно будет наблюдать в ночном октябрьском небе

Астрономы рассказали, что можно будет наблюдать в ночном октябрьском небе Фото: pixabay
В октябре ожидаются сразу несколько ярких астрономических явлений. Это и метеорные потоки Дракониды и Ориониды, а также затмения Солнца и Луны, передает Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе "Московского планетария" нас ждет затмение Солнца и Луны.

14 октября произойдет кольцеобразное затмение Солнца. А 28 октября 2023 года произойдет частное затмение Луны.

Кольцеобразное затмение Солнца начнется в 19:12 по московскому времени в северной части Тихого океана. Там оно будет видно на восходе Солнца, длительность центрального кольцеобразного затмения составит 4 минуты 20 секунд, а его фаза – 0,94. Наибольшая фаза затмения (0,953) будет наблюдаться в 21:00 мск в Карибском море у побережья Коста-Рики. Высота Солнца достигнет 68 градусов над горизонтом, продолжительность кольцеобразной фазы – 5 минут 18 секунд.

Наибольшая теневая фаза затмения Луны составит всего 0,12 в 23:13 мск – в этот момент 12% лунного диска будет находиться в тени Земли. Луна пройдет через северную часть тени Земли, но весьма далеко от центра ее тени. Лунное затмение видно везде, где в данный момент Луна находится над горизонтом. Регионы, где можно увидеть некоторые фазы затмения: Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная Америка, Север / Восток Южной Америки, Тихий, Атлантический, Индийский океан, Арктика, Антарктида. Жители России и СНГ увидят все фазы затмения. Луну, в ночь ее затмения, будет сопровождать яркий Юпитер, сияя рядом с ней. Прекрасный дуэт можно наблюдать всю ночь сразу после заката Солнца и до рассвета.

"Осенними ночами будет сиять Юпитер, и можно будет наблюдать планеты-гиганты, утреннее небо украсит яркая Венера. Юпитер перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Овен (1-31), он восходит примерно через час после захода Солнца и наблюдается на небе всю ночь" - отметили в "Московском планетарии".

Ранее мы сообщали о том, что в октябре два метеорных потока достигнут максимума своего действия в начале и конце месяца. 8-9 октября – Дракониды, ожидается до 15 метеоров в час, а 21-22 октября – Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час.

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