Затмения, полнолуния и метеоритные дожди: какие астрономические явления можно наблюдать до конца года
Полнолуния и суперлуния
Полнолуния, оставшиеся в 2023 году по данным "Альманаха фермеров":
- 28 октября: Луна Охотника.
- 27 ноября: Бобровая луна.
- 26 декабря: Холодная луна.
Лунные и солнечные затмения
Жители Северной, Центральной и Южной Америки смогут увидеть кольцевое солнечное затмение 14 октября. Во время этого события, также называемого "Огненным кольцом", Луна пройдет между Солнцем и Землей в самой дальней от нее точке или вблизи нее. Земля. Луна будет казаться меньше Солнца и окружена светящимся ореолом.
Чтобы избежать повреждения глаз при взгляде на явление, зрителям следует носить очки для затмения.
Частное лунное затмение также состоится 28 октября. Только часть Луны уйдет в тень, поскольку Солнце, Земля и Луна не выровняются полностью. Это частичное затмение можно будет увидеть в Европе, Азии, Австралии, некоторых частях Северной Америки и на большей части Южной Африки.
Метеоритные дожди
Каждый из оставшихся метеорных потоков, пик которых ожидается в этом году, будет наиболее заметен с позднего вечера до рассвета в районах без светового загрязнения. Вот пиковые даты событий:
- Дракониды: 8 октября.
- Ориониды: 20–21 октября.
- Южные Тауриды: 4–5 ноября.
- Северные Тауриды: 11–12 ноября.
- Леониды: 17–18 ноября.
- Геминиды: 13–14 декабря.
- Урсиды: 21–22 декабря.