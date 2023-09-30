Затмения, полнолуния и метеоритные дожди: какие астрономические явления можно наблюдать до конца года

Астрономические явления завораживают своей красотой и величием. Часто люди забывают уделить время таким красивым и масштабным явлениям космоса, которые можно наблюдать прямо из Земли. Zakon.kz собрал подборку астрономических явлений, которые пройдут с октября по декабрь 2023 года.

Полнолуния и суперлуния

Полнолуния, оставшиеся в 2023 году по данным "Альманаха фермеров":

28 октября: Луна Охотника.

27 ноября: Бобровая луна.

26 декабря: Холодная луна.

Лунные и солнечные затмения

Жители Северной, Центральной и Южной Америки смогут увидеть кольцевое солнечное затмение 14 октября. Во время этого события, также называемого "Огненным кольцом", Луна пройдет между Солнцем и Землей в самой дальней от нее точке или вблизи нее. Земля. Луна будет казаться меньше Солнца и окружена светящимся ореолом.

Чтобы избежать повреждения глаз при взгляде на явление, зрителям следует носить очки для затмения.

Частное лунное затмение также состоится 28 октября. Только часть Луны уйдет в тень, поскольку Солнце, Земля и Луна не выровняются полностью. Это частичное затмение можно будет увидеть в Европе, Азии, Австралии, некоторых частях Северной Америки и на большей части Южной Африки.

Метеоритные дожди

Каждый из оставшихся метеорных потоков, пик которых ожидается в этом году, будет наиболее заметен с позднего вечера до рассвета в районах без светового загрязнения. Вот пиковые даты событий: