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Наука и технологии

Кровавая Луна и метеоритный дождь: какие астрономические явления увидят казахстанцы весной

астрономия, телескоп, космос, планеты, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 21:38 Фото: pixabay
Ученые рассказали о самых главных астрономических событиях весеннего сезона 2025 года. Некоторые из них смогут наблюдать и жители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), среди важнейших космических явлений можно выделить, конечно, редкий парад планет, который случится 28 февраля 2025 года.

"Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в линию на небосводе. Это явление совпадет с новолунием, что создаст идеальные условия для наблюдения. Венеру, Юпитер, Меркурий и Марс можно будет увидеть без специального оборудования, а для Урана, Нептуна и Сатурна потребуется бинокль или телескоп", – рассказали специалисты.

В пятницу, 14 марта 2025 года, произойдет полное лунное затмение, во время которого спутник Земли приобретет красноватый оттенок. Это явление, известное как Кровавая Луна.

"Красный цвет объясняется преломлением солнечного света в земной атмосфере. Для наблюдения не требуется специального оборудования, но важно выбрать место с минимальным световым загрязнением", – пояснили ученые.

В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет частное солнечное затмение. Луна закроет часть солнечного диска, но для безопасного наблюдения потребуются специальные солнечные фильтры или очки.

"Весной 2025 года нас ожидают еще и два ярких метеорных потока: Лириды и Эта-Аквариды. Лириды будут активны с 16 по 25 апреля, а их пик придется на ночь с 21 на 22 апреля. Эта-Аквариды можно будет наблюдать с 19 апреля по 28 мая, с максимальной активностью в ночь с 5 на 6 мая. Для лучшего обзора рекомендуется выбрать темное место за городом", – предупреждают в университете.

В марте 2025 года кольца Сатурна станут практически невидимыми из-за минимального угла наклона относительно Земли. Это явление связано с орбитальным движением планеты. Кольца снова станут заметны лишь через несколько лет.

Кроме того, в четверг, 20 марта 2025 года, наступит день весеннего равноденствия, когда день и ночь будут равны по продолжительности. Это событие знаменует начало астрономической весны.

Подробнее узнать о параде планет, который случится 28 февраля 2025 года, можно здесь.

Андрей Дюсупов
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