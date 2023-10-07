Яркий осенний звездопад смогут наблюдать жители Земли с вечера 8 октября
По информации "Московского планетария" наблюдать медленные, красноватые метеоры можно из любой точки нашей планеты, хотя более красочное зрелище увидят жители Северного полушария.
Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы 21Р/Джакобини-Циннера вокруг Солнца составляет 6,6 года.
Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. Эти частицы, вторгаясь в атмосферу нашей планеты, на высоте 75 – 100 км вспыхивают ярким метеором или «падающей звездой». Рой оставшихся на орбите частичек довольно разрежен, поэтому активность потока невысока. Однако она резко повышается в годы, когда комета подходит к Солнцу и ее хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это время в небе могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди. Последний раз такой дождь наблюдался в 1998 году, когда зенитное часовое число метеоров (ZHR) достигло 700.
Условия наблюдения звездопада Дракониды при наличии ясной погоды в 2023 году благоприятны. Наблюдать метеоры лучше всего в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным тёмным небом.
Ранее сообщалось, что 22 октября любители астрономии увидят также пик активности еще одного крупного звездопада - Ориониды.