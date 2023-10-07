Яркий осенний звездопад смогут наблюдать жители Земли с вечера 8 октября

Метеорный поток Дракониды достигнет максимума своей активности с 8 на 9 октября. Астрономы прогнозируют от 5 до 15 "падающих звезд" в час, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" наблюдать медленные, красноватые метеоры можно из любой точки нашей планеты, хотя более красочное зрелище увидят жители Северного полушария.

Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы 21Р/Джакобини-Циннера вокруг Солнца составляет 6,6 года.

Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. Эти частицы, вторгаясь в атмосферу нашей планеты, на высоте 75 – 100 км вспыхивают ярким метеором или «падающей звездой». Рой оставшихся на орбите частичек довольно разрежен, поэтому активность потока невысока. Однако она резко повышается в годы, когда комета подходит к Солнцу и ее хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это время в небе могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди. Последний раз такой дождь наблюдался в 1998 году, когда зенитное часовое число метеоров (ZHR) достигло 700.

Условия наблюдения звездопада Дракониды при наличии ясной погоды в 2023 году благоприятны. Наблюдать метеоры лучше всего в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным тёмным небом.

Ранее сообщалось, что 22 октября любители астрономии увидят также пик активности еще одного крупного звездопада - Ориониды.