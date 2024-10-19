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Когда казахстанцы смогут увидеть самый мощный звездопад этой осени

звездопад, звезды, метеоры, ночное небо, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:38 Фото: pixabay
Метеорный поток Ориониды, активность которого возрастет до максимума в ночь на 21 октября, может давать до 15 вспышек в небе (метеоров) в час, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Ориониды относятся к ежегодным осенним потокам средней силы. Этот звездопад характерен достаточно быстрыми метеорами белого цвета, оставляющими следы-треки. Иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.

"Астрономы ожидают до 15 метеоров в час. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях", – уточняют астрономы.

Свое название Ориониды получили от созвездия Орион, в котором находится радиант потока – точка, из которой вылетают метеоры. Он находится выше и левее звезды Бетельгейзе – самой яркой в созвездии Орион.

Наиболее подходящее время для наблюдений, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом.

Ранее уникальные кадры суперлуния над самым высоким зданием РК снял известный фотограф в Астане.

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