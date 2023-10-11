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Ученые: аренда жилья приводит к преждевременному старению

Аренда жилья оказалась вредна для здоровья Фото: Zakon.kz
Стресс, связанный с необходимостью снимать жилье, заставляет человека стареть быстрее, чем отсутствие работы или курение. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 11 октября, ученые из Института социально-экономических исследований университета Эссекса провели исследование и выяснили, что люди, которые снимают жилье, стареют быстрее тех, у кого есть своя недвижимость. Аренда жилья ускоряет старение организма в среднем на две с половиной недели в год.

По утверждению авторов исследования, быть квартиросъемщиком вреднее для здоровья, чем безработным или бывшим курильщиком. Это связано как с плохими условиями проживания в съемных помещениях (холодом, плесенью и так далее), так и со стрессом, который связан с боязнью не оплатить аренду в условиях постоянного роста цен на жилье. У тех, кто жил в предоставленном государством социальном жилье, таких проблем не выявили.

Для исследования ученые взяли анализы крови и изучили образцы ДНК 1420 человек, которых также опросили об их жилищных условиях за последние десять лет. Помимо аренды жилья, курения и безработицы, ускоренное старение также оказалось связано с проживанием в экологически неблагополучных районах.

Ранее ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее.

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