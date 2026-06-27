Рожденные в 1990-х стареют быстрее? Что выяснили ученые

Люди, родившиеся в 1990-х годах, могут стареть биологически быстрее, чем поколение 1960-х. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 160 тысяч участников Британского биобанка, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Nature и пересказанное изданием Focus, сравнило хронологический возраст людей с их биологическим возрастом, который рассчитывали по медицинским показателям.

Выяснилось, что у людей, родившихся в 199-1999 годах, разница между биологическим и паспортным возрастом оказалась на 92% больше, чем у тех, кто родился в 1965-1969 годах. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция наблюдалась у людей, рожденных в 1965-1974 годах, по сравнению с поколением начала 1950-х.

Исследователи также обнаружили, что у мужчин ускоренное биологическое старение выражено сильнее, чем у женщин.

По данным работы, ускоренное старение иммунной системы связано с повышенным риском рака легких, а старение жировой ткани – с риском колоректального рака. Ученые отмечают, что у людей, родившихся в 1990-х, риск развития рака толстой кишки как минимум в четыре раза выше, чем у поколения 1960-х.

При этом авторы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, а не доказало причинно-следственную зависимость. Это не означает, что все рожденные после 1990 года неизбежно будут стареть быстрее.

Ученые считают, что на биологическое старение могут влиять современные условия жизни, питание и недостаток физической активности.

По их словам, замедлить этот процесс помогают регулярные силовые и аэробные тренировки, развитие кардиореспираторной выносливости, упражнения на равновесие и снижение времени, проводимого сидя. Даже короткие прогулки в течение дня способны частично компенсировать вред малоподвижного образа жизни.

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