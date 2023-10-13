Атлас человеческого мозга представили исследователи

Конечная цель нового атласа мозга – лучше понять работу человеческого мозга, а также процессы при различных неврологических и психиатрических заболеваниях, от болезни Альцгеймера до депрессии и шизофрении, сообщает Zakon.kz.

Атлас, который будет доступен для исследователей во всем мире, можно рассматривать как нечто похожее на известные нам атласы: книгу с картами, сообщает UPI.

В атласе представлены клетки человеческого мозга, их разнообразие и сложность. По словам профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Бинга Рена, в будущем он поможет другим исследователям "ориентироваться" в мозге.

Атлас включает более 3000 типов клеток мозга и позволяет понять, как они различаются у разных людей, чем отличаются от клеток мозга нечеловеческих приматов, как те или иные типы клеток мозга связаны с определенными заболеваниями и т.д.

Такое глубокое понимание клеток мозга может в конечном итоге привести к созданию новых, высоконаправленных методов лечения нервно-психических заболеваний, в том числе и тех, о которых пока никто не задумывался.



Многие современные лекарства от этих заболеваний направлены на нейротрансмиттеры – химические вещества, помогающие клеткам мозга общаться.

Исследователи проанализировала три человеческих мозга, детально изучив более 1 млн клеток в 42 областях мозга. Они выделили 107 различных подтипов клеток мозга, а затем смогли соотнести определенные аспекты молекулярной биологии клеток с конкретными заболеваниями, в том числе шизофренией, биполярным расстройством и болезнью Альцгеймера.



При этом ученые изучали ткани мозга на протяжении всей жизни человека – от развития плода до зрелого возраста. Они также смогли сопоставить определенные типы клеток мозга с конкретными заболеваниями. В частности, синдром Туретта был связан с клетками, называемыми олигодендроцитами, а обсессивно-компульсивное расстройство – с астроцитами.