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Новый инструмент искусственного интеллекта может помочь врачам выявлять меланому со 100% точностью

выявление рака с ИИ Фото: pixabay
Программное обеспечение с искусственным интеллектом может выявлять меланомы со 100% точностью на ранних стадиях, сообщает Zakon.kz.

За два с половиной года ИИ проанализировал 22 356 пациентов с подозрением на рак кожи. Программа выявила 189 из всех 190 случаев рака кожи (99,5%), имевших место в этой популяции, а также 541 из 585 предраковых образований (92,5%) и все 59 случаев меланомы.

Первая модель ИИ, протестированная в 2021 году, выявила только 85,9% (195 из 227) случаев меланомы, 83,8% (903 из 1078) случаев рака кожи и 54,1% (496 из 917) предраковых образований.

Последняя версия программного обеспечения позволила сэкономить более 1000 очных консультаций в условиях вторичной медицинской помощи в период с апреля 2022 года по январь 2023 года, высвободив больше времени для пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Исследователи отмечают, что программное обеспечение не должно заменять врача-дерматолога и должно использоваться в тандеме с профессиональным лечением.

Был пропущен один случай базально-клеточной карциномы из 190 – его впоследствии обнаружил дерматолог, что еще раз доказывает, что ИИ не должен быть единственным методом выявления".

Дальнейшие исследования при клиническом надзоре могут позволить использовать ИИ в качестве инструмента сортировки.

Однако любой путь должен продемонстрировать экономическую эффективность, а ИИ в настоящее время не является самостоятельным инструментом в дерматологии. Полученные данные свидетельствуют о больших перспективах использования ИИ в будущем в сфере здравоохранения.

Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
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