Работа с роботами приводит к потере внимательности – исследование

Исследователи обнаружили признаки "социального безделья", когда члены команды работают меньше, если думают, что их подстрахуют другие. Кроме этого люди склонны уделять меньше внимания задачам, работая вместе с роботами, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей из Берлинского технического университета, люди воспринимают роботов как часть своей команды, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, люди склонны относиться к работе расслаблено, когда они считают, что их коллеги или техника работают особенно хорошо. Это также касается и момента, когда работники думают, что их вклад не оценивают по достоинству.

"Совместная работа может мотивировать людей на высокие результаты, но она также может привести к потере мотивации, поскольку индивидуальный вклад не так заметен. Нас интересовало, можно ли обнаружить такой мотивационный эффект, когда партнером по команде является робот". автор исследования Дитлинд Хелене Саймек

Команда проверила свою гипотезу, попросив группу работников проверить качество выполнения ряда заданий. Половине работников сказали, что задания выполнял робот. Хотя они не работали непосредственно с роботом, которого назвали Panda, они знали, что он выполняет задания.



Всем работникам предложили проверить ошибки на печатных платах. За их действиями следили исследователи.

По словам исследователей, вначале они не обнаружили статистической разницы во времени, которое обе группы работников тратили на осмотр печатных плат или на поиск ошибок.

Однако когда исследователи проанализировали количество ошибок, допущенных участниками, они выявили интересный результат. Те, кто работал с Panda, выявляли меньше ошибок, так как робот успешно справлялся с работой.

По мнению исследователей, это может отражать эффект "смотреть, но не видеть", когда люди меньше вовлекаются в работу, как только убеждаются в надежности своего коллеги или робота.