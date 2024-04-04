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Чем опасен нестабильный график работы в молодости – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 01:56 Фото: pixabay
Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что у людей с нестабильным графиком работы в начале карьеры чаще проявляются признаки депрессии и бессонницы после 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS One, ученые оценили прочность психического и физического здоровья более чем 7 тыс. человек старше 50 лет. Также исследователи собрали информацию о карьере участников и графике их работы на протяжение всей трудовой жизни.

Согласно исследованию, около четверти испытуемых в молодости (26%) работали стабильно по стандартному графику. Еще треть испытуемых (35%) трудились в соответствии с аналогичным графиком большую часть времени. Другие 17% в возрасте 20 лет также затрачивали на работу восемь часов пять дней в неделю, а затем перешли на нестандартный график (а также работали в ночные и вечерние часы). 12% добровольцев в юности трудились в обычном режиме, а позже – нестандартно по количеству часов.

Выяснилось, что люди, чья карьера в молодости характеризовалась нестабильным графиком работы, чаще демонстрировали признаки депрессии и бессонницы в возрасте 50 лет и старше. Сильнее всего негативные последствия для здоровья проявлялись у тех, кто начал работать в соответствии с нестандартным графиком в 30 лет.

Ранее сообщалось, что ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили новый фактор, который способствует развитию депрессии.

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