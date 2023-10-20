Астрономы обнаружили самый далекий быстрый радиовсплеск

Сверхинтенсивные, миллисекундные всплески радиоволн быстрых радиовсплесков исходят из неопознанных источников в далеком космосе. Обнаруженный всплеск за ничтожную долю секунды выпустил радиоволну, эквивалентную суммарному излучению Солнца за 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Астрономы обнаружили самый далекий из известных на сегодняшний день быстрый радиовсплеск (FRB). Его зафиксировали в галактике, расположенной так далеко, что его свету потребовалось восемь млрд лет, чтобы достичь Земли, сообщает Sky News.



Удаленный взрыв космических радиоволн длился менее миллисекунды.

По словам ученых, за ничтожную долю секунды произошел выброс, эквивалентный суммарному излучению Солнца за 30 лет, что делает его одним из самых энергичных FRB.

FRB – это сверхинтенсивные всплески радиоволн миллисекундной длительности, создаваемые неопознанными источниками в далеком космосе. Они были открыты в 2007 году американским астрономом Дунканом Лоримером.

В данных, собранных радиотелескопами по всему миру, наблюдалось всего несколько десятков подобных явлений, и неизвестно, чем они вызваны.

Большинство из них длятся всего несколько миллисекунд и больше не наблюдаются, однако известно, что два из них повторяют свои излучения.

Открытие подтверждает, что FRB могут быть использованы для измерения недостающей материи между галактиками, предлагая новый способ измерения Вселенной.

В настоящее время методы, используемые для измерения массы Вселенной, дают противоречивые ответы и ставят под сомнение стандартную модель космологии.

"Если мы подсчитаем количество обычной материи во Вселенной – атомов, из которых мы все состоим, – то обнаружим, что более половины того, что должно быть в ней сегодня, отсутствует. Мы думаем, что недостающая материя скрывается в пространстве между галактиками, но она может быть настолько горячей и рассеянной, что ее невозможно увидеть с помощью обычных методов. Быстрые радиовсплески чувствуют эту ионизированную материю. Даже в почти идеально пустом пространстве они могут "видеть" все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками". профессор Райан Шеннон

Вспышка, получившая название FRB 20220610A, ее обнаружили в июне 2022 года через радиотелескоп ASKAP в Австралии.