Сигнал из ранней Вселенной: астрономы обнаружили самую далекую радиовспышку

Ученые зафиксировали быстрый радиовсплеск, сигнал от которого добирался до Земли более 10 млрд лет. С помощью телескопа James Webb астрономы определили галактику, где он возник, и обнаружили, что она оказалась намного меньше ожидаемого, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают ученые, открытие поможет исследовать раннюю Вселенную и распределение вещества в космосе.

Международная команда астрономов обнаружила самую далекую из известных быстрых радиовспышек – коротких, но чрезвычайно мощных импульсов радиоволн, приходящих из глубин космоса, отметается на официальном сайте NASA.

Событие получило обозначение FRB 20240304B. Его зарегистрировали 4 марта 2024 года с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Однако установить, откуда именно пришел сигнал, удалось только после дополнительных наблюдений с помощью космического телескопа James Webb.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science 8 октября 2026 года.

Сигнал из молодой Вселенной

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой короткие импульсы радиоизлучения, которые обычно длятся всего несколько миллисекунд. Несмотря на такую кратковременность, некоторые из них настолько мощные, что их удается обнаружить на расстоянии миллиардов световых лет.

В случае FRB 20240304B исследователи установили, что вспышка возникла примерно через три миллиарда лет после Большого взрыва. Иными словами, сигнал пришел из эпохи, когда Вселенная была значительно моложе, чем сейчас.

Чтоб определить расстояние, ученые использовали телескоп James Webb. Его приборы позволили обнаружить галактику, в которой произошла вспышка, и измерить ее красное смещение – изменение длины волны света из-за расширения Вселенной.

Полученное значение составило 2,148. Это подтвердило, что источник находится в чрезвычайно далекой галактике.

Галактика оказалась неожиданно маленькой

Результат наблюдений удивил астрономов. Ранее исследователи предполагали, что подобные радиовсплески могут происходить преимущественно в массивных галактиках с активным звездообразованием.

Однако галактика, в которой возникла FRB 20240304B, оказалась карликовой.

По оценкам исследователей, ее масса примерно в тысячу раз меньше, чем ожидалось исходя из прежних представлений о типичных галактиках – источниках таких сигналов.

При этом в ней активно образуются новые звезды.

Это наблюдение может изменить представления о среде, в которой возникают быстрые радиовсплески. В частности, оно указывает на то, что подобные события могли быть распространены уже на ранних этапах развития Вселенной.

Что вызывает быстрые радиовсплески

Несмотря на то что астрономы регистрируют такие сигналы уже почти два десятилетия, их происхождение до конца не установлено.

Одна из основных гипотез связывает их с магнетарами – нейтронными звездами, обладающими чрезвычайно сильным магнитным полем. Однако ученые пока не располагают окончательными доказательствами того, что все быстрые радиовсплески возникают именно таким образом.

Дополнительную сложность создает то, что многие вспышки наблюдаются лишь один раз и больше не повторяются. Поэтому астрономам трудно непосредственно исследовать их источники.

Обнаружение галактики, в которой произошла FRB 20240304B, дает возможность изучить условия возникновения таких сигналов и сопоставить их с характеристиками других известных источников.

Как радиовспышки помогают изучать невидимое вещество

Значение открытия не ограничивается поиском источников загадочных сигналов. По пути к Земле радиоволны взаимодействуют с веществом, находящимся между галактиками, в том числе с разреженным ионизированным газом, который трудно обнаружить другими способами.

Эти взаимодействия изменяют свойства сигнала. Изучая такие изменения, астрономы могут оценивать количество вещества вдоль пути распространения радиоволн и уточнять, как оно распределено в космосе.

Это особенно важно, поскольку значительная часть обычного вещества Вселенной находится не в звездах и планетах, а в разреженной межгалактической среде.

Чем дальше расположен источник радиовсплеска, тем больший участок космического пространства проходит его сигнал. Поэтому далекие вспышки могут стать своеобразными инструментами для изучения истории Вселенной.

По мнению исследователей, дальнейшие наблюдения за быстрыми радиовсплесками помогут лучше понять, как формировались галактики, где находилось вещество на ранних этапах космической истории и какие объекты способны порождать столь мощные сигналы.

Ранее ученые сообщили, что впервые увидели скрытую фазу после космического столкновения.