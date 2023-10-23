Уникальные древности нашли археологи в Талдыкоргане

Вблизи аэропорта Талдыкоргана археологи нашли уникальные предметы. Об этом Zakon.kz 23 октября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

В распространяемом сообщении сказано, что археологическая экспедиция КазНУ им. аль-Фараби вблизи аэропорта Талдыкоргана в могильнике Дауылбай провела раскопки, обнаружив курган раннего железного века.

В ходе полевых исследований было установлено, что курган неоднократно был ограблен, в последний раз – в 2022 году. В связи с этим археологи Центра по охране историко-культурного наследия Жетысуской области решили исследовать этот исторический объект.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

По мнению некоторых специалистов, курган является элитарным.

"Высота кургана – 3,4 м, диаметр – 40 м. Вокруг кургана имеется ров. Грабители произвели раскоп с западной части и постепенно переходили в центральную часть. Полевые исследования проводились в центральной части кургана, где был вскрыт грабительский лаз". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Отмечено, что первоначально раскоп занимал размеры – 5х5 м и был расширен по конструкции памятника.

"Выявлен каменный панцирь и другие конструкции, а также остатки разбросанных каменных валунов, плит от грабителей". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

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