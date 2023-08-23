Утонули 11 человек: тело последней погибшей нашли в Сырдарье
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Туркестанской области спасатели нашли тело последней утонувшей. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Ранее в Сырдарье было обнаружено тело 10-го утонувшего человека – мальчика 2011 г. р.
"Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонули 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних".Пресс-служба МЧС РК
В МЧС призывают ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности детей.
"Не купайтесь в непредназначенных для этого местах", – добавили в ведомстве.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript