Утонули 11 человек: тело последней погибшей нашли в Сырдарье

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Туркестанской области спасатели нашли тело последней утонувшей. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК, сообщает Zakon.kz.

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