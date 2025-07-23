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Общество

Названы ключевые сроки поступления в магистратуру в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:40 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования сегодня, 23 июля 2025 года, обратились к казахстанцам, поступающим в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Будущим ученикам предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год.

  • Комплексное тестирование: с 21 июля по 10 августа.
  • Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа.
  • Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа.
  • Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа.
  • Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО): до 28 августа.

Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim

Также отмечено, что актуальную информацию необходимо смотреть и уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.

Ранее стало известно, что утверждены правила учебы в специализированных спортивных классах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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