Названы ключевые сроки поступления в магистратуру в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования сегодня, 23 июля 2025 года, обратились к казахстанцам, поступающим в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Будущим ученикам предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год. Комплексное тестирование: с 21 июля по 10 августа.

Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа.

Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа.

Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО): до 28 августа. Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim Также отмечено, что актуальную информацию необходимо смотреть и уточнять на официальных сайтах и страницах вузов. Ранее стало известно, что утверждены правила учебы в специализированных спортивных классах.

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