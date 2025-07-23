Названы ключевые сроки поступления в магистратуру в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования сегодня, 23 июля 2025 года, обратились к казахстанцам, поступающим в магистратуру, сообщает Zakon.kz.
Будущим ученикам предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год.
- Комплексное тестирование: с 21 июля по 10 августа.
- Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа.
- Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа.
- Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа.
- Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО): до 28 августа.
Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim
Также отмечено, что актуальную информацию необходимо смотреть и уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.
Ранее стало известно, что утверждены правила учебы в специализированных спортивных классах.
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