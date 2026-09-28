Ученые назвали мясо, которое может повышать риск диабета

Высокое потребление красного мяса оказалось связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что одним из возможных объяснений этой связи может быть содержащаяся в мясе молекула сахара Neu5Gc. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Ученые проанализировали данные 89 953 взрослых участников французского исследования NutriNet-Santé. В начале наблюдений у них не было диабета второго типа или рака. За следующие 7,2 года заболевание выявили у 966 человек.

Особое внимание исследователи уделили Neu5Gc – молекуле сахара, которая содержится в красном мясе, особенно в говядине и баранине. Организм человека не способен самостоятельно ее производить, поэтому поступающий с пищей Neu5Gc может восприниматься иммунной системой как чужеродное вещество и провоцировать хроническое воспаление.

У людей, получавших больше всего Neu5Gc из красного мяса, риск развития диабета оказался на 63% выше, чем у участников с самым низким потреблением. В группе со вторым по величине уровнем потребления риск был выше на 41%. Связь сохранялась после учета физической активности, качества питания, курения и других факторов.

По расчетам ученых, ожирение объясняло лишь около 13% выявленной связи. Исследователи предполагают, что остальная часть может быть связана в том числе с воспалением, способным влиять на вырабатывающие инсулин клетки и чувствительные к нему ткани.

При этом для Neu5Gc из молочных продуктов аналогичной связи не обнаружили. Авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что красное мясо непосредственно вызывает диабет.

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