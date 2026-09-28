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Наука и технологии

Ученые назвали мясо, которое может повышать риск диабета

сырое мясо, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 19:05 Фото: pixabay
Высокое потребление красного мяса оказалось связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что одним из возможных объяснений этой связи может быть содержащаяся в мясе молекула сахара Neu5Gc. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Ученые проанализировали данные 89 953 взрослых участников французского исследования NutriNet-Santé. В начале наблюдений у них не было диабета второго типа или рака. За следующие 7,2 года заболевание выявили у 966 человек.

Особое внимание исследователи уделили Neu5Gc – молекуле сахара, которая содержится в красном мясе, особенно в говядине и баранине. Организм человека не способен самостоятельно ее производить, поэтому поступающий с пищей Neu5Gc может восприниматься иммунной системой как чужеродное вещество и провоцировать хроническое воспаление.

У людей, получавших больше всего Neu5Gc из красного мяса, риск развития диабета оказался на 63% выше, чем у участников с самым низким потреблением. В группе со вторым по величине уровнем потребления риск был выше на 41%. Связь сохранялась после учета физической активности, качества питания, курения и других факторов.

По расчетам ученых, ожирение объясняло лишь около 13% выявленной связи. Исследователи предполагают, что остальная часть может быть связана в том числе с воспалением, способным влиять на вырабатывающие инсулин клетки и чувствительные к нему ткани.

При этом для Neu5Gc из молочных продуктов аналогичной связи не обнаружили. Авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что красное мясо непосредственно вызывает диабет.

Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, что ускоряет старение мозга, и назвали способы этот процесс замедлить.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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