Заменители сахара могут повышать риск развития диабета – исследование

Искусственные заменители сахара, которые используются для производства диетических напитков, продуктов питания, средств для гигиены полости рта и лекарств, могут повышать риск развития диабета и депрессии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, искусственные подсластители во много раз слаще сахара и практически не содержат калорий. Они используются не только для производства диетических напитков и десертов, но и в фармакологической промышленности – заменители сахара входят в состав некоторых лекарств, таких как антидепрессанты и антибиотики.

Согласно исследованию, искусственные подсластители могут увеличить риск развития депрессии. Механизмы, лежащие в основе такого эффекта, пока не изучены. Ученые предполагают, что заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека.

Отмечается, что многие люди с диабетом и преддиабетом отказываются от сахара и переходят на заменители, чтобы избежать осложнений этих состояний и улучшить самочувствие. Однако подсластители могут парадоксальным образом увеличить риск развития диабета второго типа, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Ученые обнаружили, что такое пагубное воздействие оказывают сахарин и сукралоза.

Между тем, диетологи уточнили, что зависимость от подсластителей не так сильна, как от натурального сахара. Ослабить тягу к искусственным заменителям можно за несколько дней – для этого рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов и овсянки.

Ранее, на брифинге 27 сентября, министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал опасения казахстанцев о возможном дефиците и росте стоимости сахара.