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Декларацию о "катастрофической" опасности ИИ подписали Китай, ЕС, США и Великобритания

Декларацию о "катастрофической" опасности ИИ подписали Китай, ЕС, США и Великобритания Фото: pixabay
Китай, Евросоюз, США, Австралия и Великобритания подписали декларацию, в которой признают опасность быстроразвивающейся технологии искусственного интеллекта. По мнению сторон, ИИ несет опасность для человечества, сообщает Zakon.kz.

Первый день саммита безопасности ИИ прошел 1 ноября. Мероприятие организовала Великобританиия. В ходе заседания представители 28 стран подписали так называемую декларацию Блетчли, передает The Guardian.

"Искусственный интеллект открывает огромные глобальные возможности: он способен изменить и улучшить человеческое благополучие, мир и процветание. Чтобы осознать это, мы утверждаем, что для всеобщего блага ИИ должен проектироваться, разрабатываться, внедряться и использоваться безопасным образом, таким образом, чтобы быть ориентированным на человека, заслуживающим доверия и ответственным. Мы приветствуем усилия международного сообщества по сотрудничеству в области ИИ в целях содействия инклюзивному экономическому росту, устойчивому развитию и инновациям, защите прав человека и основных свобод, а также укреплению общественного доверия и уверенности в системах ИИ для полной реализации их потенциала", – сказано в декларации.

Страны договорились вместе работать над исследованиями в области безопасности ИИ, даже несмотря на признаки того, что США и Великобритания конкурируют за лидерство в разработке новых правил.

Пока нет четких представлений как будет выглядеть глобальный набор правил ИИ или кто должен их разрабатывать. Работа над этим продолжится. Так, второй саммит пройдет через полгода и его будет проводить Южная Корея. Через год мероприятие будет проводить Франция.

Ранее страны "Большой семерки" (G7) согласовали кодекс поведения для компаний, разрабатывающих передовые системы ИИ. Правительства стремятся снизить риски и потенциальные злоупотребления этой технологией.

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