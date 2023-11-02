Подробности подключения интернета от Илона Маска в Казахстане раскрыли в Минцифры

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 2 ноября 2023 года раскрыли подробности подключения к интернету 10 сельских школ страны с помощью компании Илона Маска – SpaceX, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 10 сельских школ подключены к интернету с помощью SpaceX в пилотном режиме.

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

"В начальной школе аула Майшукир Акмолинской области учатся 35 учеников. Теперь у них есть возможность получить дополнительные занятия и доступ к интернету также, как и у городских школьников. До конца года в 2000 селах установят интернет, используя технологии SpaceX". Пресс-служба МЦРИАП РК

В первую очередь, как подчеркнули в Минцифры, "будут подключены школы, где сейчас скорость интернета низкая, а также школы, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах Казахстана".

"Еще один плюс подключения через Starlink будет то, что цена будет не дороже текущих расходов школ за интернет. А в большинстве случаев даже дешевле. Плюс еще нужно отметить, что качество подключения будет намного лучше". Пресс-служба МЦРИАП РК

Также в ведомстве назвали три причины, из-за которых выбор был сделан в пользу интернета от Starlink:

во-первых, географическая доступность . Starlink предоставляет доступ в удаленные и сельские районы, где традиционные сети могут быть недоступны;

. Starlink предоставляет доступ в удаленные и сельские районы, где традиционные сети могут быть недоступны; во-вторых, высокая скорость . Starlink обеспечивает высокие скорости загрузки данных, что особенно важно для онлайн-коммуникаций и потокового видео. Кстати, Starlink может предоставлять интернет даже в условиях неблагоприятных погодных условий;

. Starlink обеспечивает высокие скорости загрузки данных, что особенно важно для онлайн-коммуникаций и потокового видео. Кстати, Starlink может предоставлять интернет даже в условиях неблагоприятных погодных условий; в-третьих, развитие инфраструктуры. Интернет от Starlink способствует развитию цифровой инфраструктуры в Казахстане, улучшая доступ к образованию и экономическим возможностям.

"Эти преимущества делают интернет от Starlink привлекательным вариантом для Казахстана, особенно в отдаленных регионах". Пресс-служба МЦРИАП РК

12 октября 2023 года глава МЦРИАП РК Багдат Мусин рассказал, что 10 отдаленных школ Алматинской области подключили к интернету от Starlink компании SpaceX.

Материал по теме Интернет от Илона Маска появился в Казахстане

Тогда же министр и рассказал, что президент дал добро на то, чтобы 2000 школ страны в ближайшее время были подключены к интернету через технологии Starlink. Подробности по ссылке выше.