Во сколько обойдется интернет от Илона Маска сельским школам Казахстана, рассказал глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в рамках форума Digital Bridge озвучил стоимость интернета от Илона Маска SpaceX для сельских школ Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин на брифинге сообщил, что ведутся переговоры об установке интернета от SpaceX в малокомплектных сельских школах, где учатся не более 100 человек.

"Понятно, что вы говорите о количестве юзеров, но мы договорились о покупке именно интерпраз решения, которое намного большее количество имеет возможность подключить. Это реально позволит решить проблему интернета в сельских школах. В 10 школах Алматинской области мы пропилотировали это решение, очень отрадно встретили это нововведение и учителя, и ученики, поэтому это уже на апробировании и мы дальше будем распространять по всему Казахстану", – добавил он.

Министр отметил, что для Казахстана эта связь обойдется дешевле.

"В источниках говорят о стоимости, основываясь на прайс-листах, которые предоставляются самим SpaceX, мы же будем заключать корпоративный контракт – сейчас условия подытоживаются, мы взяли две недели на финализацию и подписание контракта, после двух недель я вам все условия раскрою. Это государственные деньги – поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров – варьируется около 200 долларов за точку – это ежемесячная оплата. В эту сумму не входят сами устройства", – пояснил глава МЦРИАП.

При этом он сравнил расценки со стоимостью спутниковой связи.

"Приблизительно будет обходиться в 200 долларов в месяц. Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду за спутниковый интернет, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня", – резюмировал министр.

13 октября Багдат Мусин сообщил, что в Казахстане появился интернет от Starlink компании SpaceX Илона Маска . Его подключили в 10 отдаленных школах Алматинской области.

