Искусственный интеллект может помочь понять кошачий язык

Искусственный интеллект сможет объяснить, что означает мяуканье, определенная поза или даже подергивание усов у котов и кошек, сообщает Zakon.kz.

Ученые прибегают к новым технологиям, чтобы понять смысл голосовых и физических сигналов множества животных.



"Мы можем использовать искусственный интеллект, чтобы научить нас многому, что животные пытаются нам сказать". профессор ветеринарной поведенческой медицины из Университета Линкольна Дэниел Миллс

Предыдущие работы ученых показали, что кошки производят различные выражения лица при общении с людьми, а на этой неделе исследователи обнаружили, что кошки имеют ряд из 276 выражений лица при общении с другими кошками.

"Однако мимика, которую они выражают при общении с людьми, отличается от мимики кошек". доктор Бриттани Флоркевич

Миллс отметил, что последнее исследование подчеркивает сложность маневров кошачьих лиц, добавив, что новые технологии могут помочь их разгадать.

Один из подходов, по словам Миллса, заключается в том, чтобы научить ИИ определять специфические особенности, такие как положение ушей. Другой, более современный подход, заключается в том, чтобы позволить ИИ самостоятельно выработать правила классификации.



Миллс и его коллеги уже пытаются использовать ИИ для определения определенных эмоциональных состояний по выражению лица кошек, собак и лошадей.