Искусственный интеллект в казахстанском суде: чем он может помочь

О влиянии искусственного интеллекта на судебную систему Казахстана высказался президент Международной ассоциации судебного администрирования (IACA) Луис Мария Пальма, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане в 2022 году была внедрена роботизированная система для рассмотрения определенных категорий гражданских дел.



Робот, основанный на четких алгоритмах принятия решений, автоматически генерирует проекты судебных актов в случаях, когда усмотрение судей строго ограничено законом.

"Если робот допустит какую-либо техническую ошибку, судья может исправить ее. Ответственность за принятое решение остается за судьей, поэтому нет никакого нарушения конституционных положений". Президент Международной ассоциации судебного администрирования (IACA) Луис Мария Пальма

В 2022 году робот зарегистрировал 126 тысяч или 80% материалов об ограничении должнику выезда из страны и более 10 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании алиментов на детей.

"Искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента для обеспечения единообразия в применении закона с учетом принципов Европейской этической хартии СЕПЕЖ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в судебных системах и их окружении. Это необходимо для разработки реформ, основанных на общепризнанных стандартах и передовой практике", – добавил Луис Мария Пальма.

Кроме того, есть еще одна разработка, связанная с цифровой аналитикой гражданских дел с использованием элементов искусственного интеллекта.

"Система обучена определять категорию дел, искать похожие дела, отслеживать "жизненный цикл" во всех судах, выявлять несоответствия в судебных решениях и прогнозировать исход гражданских дел. Таким образом, ИИ предоставляет судье данные о судебной практике по аналогичным делам. В будущем то же самое станет возможным с целью облегчить пользователям оценку своих шансов на успех перед обращением в суд", – отметил президент Международной ассоциации судебного администрирования (IACA).

В качестве положительных реформ профессор назвал следующие изменения в судебной системе Казахстана:

Независимый бюджет для судебной системы. Ранее Министерство финансов устанавливало лимит расходов на год и решало, какие проекты могут финансироваться, а какие нет. Однако с 2022 года было принято решение отменить лимит расходов и установить нижний бюджетный порог на уровне конституционного закона. Теперь судебный бюджет составляет не менее 6,5% от всех расходов государственных учреждений.

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