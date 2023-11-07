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Ученые обнаружили самую древнюю черную дыру

самая древняя черная дыра Фото: pixabay
Ученые заявили, что им удалось обнаружить самую древнюю черную дыру, которая может объяснить загадки Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Эта дыра образовалась через 470 млн лет после Большого взрыва. Ее нашли в рентгеновских лучах с помощью телескопов NASA, сообщает Sky News.

Имеются убедительные доказательств" того, что она родилась массивной. Считается, что ее масса составляет от 10% до 100% массы всех звезд в ее галактике.

По словам представителей NASA, черная дыра находится на ранней стадии роста, которая никогда ранее не наблюдалась. Это может объяснить, как образовались некоторые из первых сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Полученные данные подтверждают существовавшие до сих пор теории о том, что сверхмассивные черные дыры существовали на заре Вселенной.

Ученые полагают, что Вселенная возникла 13,7 млрд лет назад, а значит, предполагаемый возраст черной дыры составляет 13,2 млрд лет.

Черная дыра, обнаруженная в галактике под названием UHZ1, в 10 раз больше той, что находится в нашем Млечном Пути.

Черные дыры представляют собой области пространства, в которых огромное количество массы упаковано в небльшой объем. Это создает настолько сильное гравитационное притяжение, что даже свет не может вырваться наружу.

В НАСА заявили, что это открытие важно для понимания того, как некоторые сверхмассивные черные дыры могут достигать колоссальных масс вскоре после Большого взрыва.

"Существуют физические ограничения на скорость роста черных дыр после их образования, но те, которые рождаются более массивными, имеют преимущество. Это похоже на посадку саженца, которому требуется меньше времени, чтобы вырасти в полноразмерное дерево, чем если бы вы начали с семечка".соавтор исследования Энди Гулдинг

Для обнаружения черной дыры исследователи использовали комбинацию космического телескопа Джеймс Уэбб и рентгеновской обсерватории Чандра.

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