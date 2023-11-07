Прорыв в лечении рака молочной железы: лекарство раздадут 300 тысячам женщин

Препарат, способный не только лечить, но и предотвращать рак молочной железы, раздадут 300 тысячам женщин, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам ученых, за 11 лет количество случаев заболевания может сократиться на 49%. Препарат предложат 289 тысячам женщин в Англии в постменопаузе, у которых риск развития рака молочной железы считается как минимум умеренным, сообщает Sky News.

"Это первый препарат, который будет перепрофилирован в рамках новой ведущей в мире программы, помогающей нам реализовать весь потенциал существующих лекарств в новых областях применения, чтобы спасти и улучшить жизнь большего числа людей". глава Национальной службы здравоохранения Великобритании Аманда Притчард

Анастрозол был впервые рекомендован в качестве профилактического средства Национальным институтом здравоохранения и совершенствования медицинской помощи в 2017 году. Поскольку препарат не был лицензирован для такого использования, его применение оставалось незначительным.

Теперь ученые установили, что защитный эффект сохраняется в течение нескольких лет после прекращения приема препарата, и это позволило получить лицензию Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Женщинам рекомендуется обратиться к терапевту в случае:



появление новой опухоли или участка уплотненной ткани в одной из молочных желез, которого раньше там не было;

изменение размера или формы одной или обеих грудей;

выделение жидкости из одного из сосков;

шишка или припухлость в одной из подмышечных впадин;

изменение внешнего вида или ощущения кожи, например, образование морщин или ямок, сыпь или покраснение;

сыпь (например, экзема), образование корочки, чешуйчатой или зудящей кожи или покраснение на соске или вокруг него;

изменение внешнего вида соска, например, его утопление в молочной железе.

Рак молочной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием в Англии, ежегодно его диагностируют примерно у 47 тыс. женщин.