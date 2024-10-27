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Законодательство РК

Препараты против рака молочной железы планируют выпускать в Алматы

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 09:50 Фото: pexels
Проект по локализации производства лекарственных препаратов против рака молочной железы запущен на базе Алматинской фармацевтической фабрики совместно с международными компаниями, сообщает Zakon.kz.

На церемонии открытии предприятия с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой отмечено, что локализация производства критически важных онкологических препаратов улучшает доступ казахстанских пациентов к инновационным методам лечения от рака и позволяет увеличить продолжительность жизни.

"Главой государства поставлена задача по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% от общего объема фармацевтического рынка", – отметили в пресс-службе Минздрава.

В рамках реализации Нацплана развития РК до 2029 года предусматриваются меры по расширению сотрудничества с глобальными фармкорпорациями, привлечению инвестиций, трансферта технологий и новейших разработок в локализацию производства, что позволит сократить зависимость от импортных препаратов, снизить их стоимость и сделать их более доступными для пациентов.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что в Казахстане ежегодно регистрируют порядка 2100 случаев рака шейки матки, умирают от него порядка 600 женщин. 

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