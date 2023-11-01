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Алматинские травматологи поставили на ноги пациентку, у которой случился перипротезный перелом бедра

Алматинские травматологи поставили на ноги пациентку, у которой случился перипротезный перелом бедра Фото: Центральная городская клиническая больница Алматы
В Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Алматы поступила пациентка с перипротезным переломом бедра. По словам пациентки, в 2019 году она уже перенесла две операции на двух коленных суставах, которые были проведены в Южной Корее.

Пациентка отметила, что в последнее время она ощущала неустойчивость в правом коленном суставе, однако к врачам не обращалась.

"И вот я шла по улице, просто подвернула ногу, не падала, и ощутила невыносимую боль. Меня на скорой привезли в Центральную городскую клиническую больницу. Проведя все обследования, травматолог мне сообщил, что у меня случился перипротезный перелом бедра", – делится женщина.

Заведующий отделением травматологии ЦГКБ Берик Иргалиев рассказал, что пациентке было решено провести тяжелую операцию с использованием онкологического тотального протеза. Ситуацию осложнял установленный более четырех лет назад эндопротез коленного сустава.

"Нам пришлось удалить протез и провести более обширную операцию – правую бедренную кость полностью заменили онкологическим тотальным протезом. Данная необходимость возникла из-за того, что костная ткань отсутствовала, имелась нестабильность берцового компонента. Данная операция довольно сложная технически, так как суставные эндопротезы для онкологических больных обычно имеют большие размеры по сравнению с теми, что применяем обычно мы. Во время двухчасовой операции нам пришлось удалить все мыщелки бедренной кости и вместо них установить искусственный сустав. К счастью, операция прошла успешно. На вторые сутки пациентка была поднята на костыли. Через 10 дней она уже смогла передвигаться самостоятельно. За это время, находясь у нас в больнице, женщина прошла первый курс реабилитации. И сейчас уже выписана домой. Пациентке предстоит еще второй курс реабилитации через месяц", – подытожил он.

Данный случай наглядно показывает, что благодаря разнообразию современных имплантов и владению различными техниками травматологами ЦГКБ в лечении травматологических и ортопедических патологий возможно решение самых нестандартных проблем у пациента.

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