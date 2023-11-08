Эксперты предупреждают: в конце ноября ожидаются сильные магнитные бури

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в конце ноября возможно произойдет несколько магнитных бурь, которые могут навредить самочувствию, передает Zakon.kz.

По данным экспертов, магнитные бури возможны 22, 24 и 25-го числа. Однако прогноз может измениться в зависимости от ситуации на Солнце.

По информации Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 8 и 9 ноября, когда Земля входит в поток быстро движущегося солнечного ветра. Газообразный материал вытекает из южной дыры в атмосфере Солнца. Наблюдатели за небом в высоких широтах должны быть внимательны к полярным сияниям.

Фото: xras.ru

Фото: xras.ru

Геомагнитные бури – это изменения в магнитосфере планеты. Как правило, они вызваны повышенной солнечной активностью, так называемыми солнечными вспышками. Поток частиц достигает магнитосферы Земли и это поле усиливается. Так возникает магнитная буря.

У людей с хроническими заболеваниями, а также у пожилых людей могут наблюдаться такие симптомы, как ухудшение общего самочувствия, депрессивное состояние, скачки артериального давления.

Однако не все геомагнитные штормы влияют на самочувствие людей. Есть классификация, согласно которой самые слабые бури обозначают G1-G2. А вот сильным штормам присваивают классификацию G4-G5. Кстати, помимо влияния на здоровье, бури также влияют на работу техники. К примеру, могут возникнуть помехи в радиосигналах или даже отключиться электроэнергия.

Как пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь важно следить за малышами, ведь дети до 5 лет очень восприимчивы как физически, так и эмоционально к штормам. Важно в эти дни соблюдать режим сна и питания, быть внимательнее и терпимее к изменениям в их настроении.

Людям старшего возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать общие рекомендации: отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи, а также соблюдать питьевой режим. Важно также в ежедневный рацион включить овощи и фрукты.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 19-20 октября. Ее появление спровоцировало гигантское пятно, появившееся на Солнце