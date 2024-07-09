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Июнь текущего года признан самым жарким в истории

Июнь текущего года признан самым жарким в истории, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:43 Фото: Zakon.kz
Июнь 2024 года побил рекорд в прошлом году и стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Данные опубликовала Служба изменения климата Европейского союза Copernicus, передает ООН.

Говорится, что каждый месяц, начиная с июня 2023 года, то есть 13 месяцев подряд, считался самым жарким на планете по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Средняя температура июня 2024 года составила +16,66 °C, что на 0,67 °C выше среднего показателя для июня 1991—2020 годов и на 0,14 °C выше предыдущего рекорда, установленного в июне 2023 года.

Стоит отметить, что май этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ученые предупредили, что человечество ждут новые температурные рекорды.

Так более 2000 человек пострадали от жары во время хаджа. Температура в разгар лета в пустыне Саудовской Аравии достигла 48 градусов по Цельсию.

Смерти от жары также были зафиксированы в столице Индии Нью-Дели.

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