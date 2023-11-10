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Врачи впервые пересадили пациенту целый глаз

пересадка глаза Фото: pixabay
Хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке целого глаза. Они назвали такую операцию прорывом, несмотря на то, что пациент еще не восстановил зрение, сообщает Zakon.kz.

По словам пациента Аарона Джеймса, врачи "вообще не ожидали, что это получится", но глаз уже демонстрирует признаки здоровья, такие как функционирующие кровеносные сосуды и перспективная сетчатка.

Прошло шесть месяцев после 21-часовой операции, проведенной во время частичной пересадки лица в Нью-Йорке. Хирург отметил, что 46-летний Джеймс, возможно, еще сможет видеть левым глазом.

"Сам факт пересадки глаза – это огромный шаг вперед, это то, о чем веками думали, но никогда не делали".доктор Эдуардо Родригес

Джеймс пережил несчастный случай на производстве. У него была разрушена левая сторона лица, нос, рот и левый глаз. Он знал, что не сможет восстановить зрение, но надеялся, что хирурги "смогут чему-то научиться, чтобы помочь другим людям".

До сих пор врачи могли пересаживать только роговицу. По словам доктора Родригеса, первоначально врачи планировали включить глазное яблоко в трансплантацию лица только из косметических соображений.

Чтобы обеспечить связь между зрительными нервами донора и реципиента, хирурги собрали взрослые стволовые клетки и ввели их в зрительный нерв во время трансплантации, надеясь, что они заменят поврежденные клетки.

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