Врачи впервые пересадили пациенту целый глаз
По словам пациента Аарона Джеймса, врачи "вообще не ожидали, что это получится", но глаз уже демонстрирует признаки здоровья, такие как функционирующие кровеносные сосуды и перспективная сетчатка.
Прошло шесть месяцев после 21-часовой операции, проведенной во время частичной пересадки лица в Нью-Йорке. Хирург отметил, что 46-летний Джеймс, возможно, еще сможет видеть левым глазом.
"Сам факт пересадки глаза – это огромный шаг вперед, это то, о чем веками думали, но никогда не делали".доктор Эдуардо Родригес
Джеймс пережил несчастный случай на производстве. У него была разрушена левая сторона лица, нос, рот и левый глаз. Он знал, что не сможет восстановить зрение, но надеялся, что хирурги "смогут чему-то научиться, чтобы помочь другим людям".
До сих пор врачи могли пересаживать только роговицу. По словам доктора Родригеса, первоначально врачи планировали включить глазное яблоко в трансплантацию лица только из косметических соображений.
Чтобы обеспечить связь между зрительными нервами донора и реципиента, хирурги собрали взрослые стволовые клетки и ввели их в зрительный нерв во время трансплантации, надеясь, что они заменят поврежденные клетки.